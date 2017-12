Vale oferece 900 vagas de estágio

Estudantes do ensino técnico e superior têm até o dia 20 de setembro para se inscrever no programa de estágio da Vale. São 900 vagas que abrangem 30 cursos superiores e 14 de nível técnico. As inscrições deve ser feitas no site www.vale.com.

Os universitários devem estar em período equivalente a dois anos para concluir o curso, ter conhecimentos de inglês e informática. Para os candidatos de nível técnico, a exigência é que estejam a um ano para concluir o curso ou sejam recém-formados e ainda não tenham cumprido a carga horária de estágio obrigatório.

O estágio começa em janeiro de 2010 e a carga horária varia entre 4 e 6 horas, dependendo da função. Os selecionados vão receber bolsa-auxílio mensal de R$ 600 a R$ 900 (os valores variam dependendo do curso, técnico ou superior, e da carga horária), assistência médica e seguro de vida. Nas unidades onde a empresa não oferece transporte e restaurante, os estagiários também receberão vale-transporte e vale-refeição.

A lista completa dos cursos está disponível no site da empresa www.vale.com.br.