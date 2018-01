Vale abre vagas para curso de especialização

Estão abertas as inscrições para o Programa de Especialização Profissional da Vale. As três modalidades do curso oferecem 103 vagas para profissionais de todo o País. Para se candidatar, o interessado deve ter se formado em Engenharia entre julho de 2009 e julho de 2012.

As aulas teóricas e práticas serão ministradas em três lugares diferentes. A turma de mineração ficará sediada em Belém (PA), a de metais básicos (cobre e níquel) em Ouro Preto (MG), e as turmas de ferrovia e porto ficarão em São Luís (MA). Os interessados devem ter disponibilidade para morar nestes locais, além de nível intermediário de inglês.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 4,3 mil durante os três meses do curso e, caso sejam aprovados e haja vaga disponível, serão contratados pela empresa. Nos últimos três anos, a Vale contratou 100% dos alunos.

As inscrições seguem abertas até 30 de abril e podem ser feitas no site www.vale.com.br/oportunidades.