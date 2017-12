Vai fazer um intercâmbio? Veja as dicas

Confira as dicas preparadas pela equipe da Expo Estude no Exterior:

Preparativos antes da viagem

1. Providencie seu passaporte com a máxima antecedência possível.

2. Se você já tem passaporte, verifique o prazo de validade, para não correr o risco de que ele expire durante sua viagem. Alguns países só concedem vistos se a validade do passaporte se estender por, pelo menos, seis meses depois da viagem.

3. Verifique se os países que você vai visitar exigem vistos. Providencie a documentação para conseguí-los com antecedência. Alguns países só têm representações diplomáticas em Brasília, o que significa mais tempo de espera.

4. Previna-se sempre fazendo uma assistência médica internacional

5. Leia tudo o que puder sobre os lugares que vai visitar, costumes e hábitos. Compre livros e guias.

6. Entre em contato com seu Banco ou Administradora de Cartão de crédito para obter uma listagem com os locais dos caixas eletrônicos fora do país.

7. Deixe uma cópia de seu itinerário pessoal com todos os números de telefones na sua casa ou escritório.

8. Tire um xerox de sua passagem aérea e passaporte. No caso de extravio de um deles, fica muito mais fácil solicitar uma segunda via.

Como economizar

1. Procure cartões ou passes especiais oferecidos por muitos países e cidades dando descontos para transportes e acomodações. Use transporte público sempre que possível.

2. Se você tem espírito aventureiro, não esqueça sua Carteira de Albergue da Juventude.

3. Visite os escritórios de turismo das cidades para saber das últimas informações sobre eventos, descontos e hotéis.

4. Faça as refeições em estabelecimentos locais, coma e beba com o povo do país.

5. Solicite as taxas de devolução de valor agregado (VAT): imposto sobre vendas

6. Os jovens podem ter vantagens e descontos especiais na maioria dos países, leve com você a Carteira Internacional de Estudante.

7. Quando fizer ligações para o Brasil, utilize o cartão de telefonia. Será muito mais prático e barato.