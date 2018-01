Vai deixar saudades

“No outro texto, tinha falado sobre a troca do professor de física. Agora temos um novo professor, e o pessoal todo adorou. Achamos bem legal o jeito com que ele está administrando as aulas.

Para alguns de nós, estão faltando só duas semanas para os primeiros vestibulares, e a tensão está ficando maior, a ansiedade e o medo de não passar. Mas eu estou tranquila: estudando bem, mas não de maneira exagerada. Afinal, tem que aproveitar o final do terceiro ano. Já vai dando saudade. Os professores avisam que aquela vai ser a última aula de tal matéria, ou a última aula naquele laboratório, e bate a maior tristeza. Aí todo mundo diz: ‘Não fala assim professor’. Mas a gente sabe que está no fim.

No sábado, finalmente fiz a festa de Halloween que estava planejando e organizando nas últimas semanas. Foi muito legal. E, falando em Halloween, na sexta-feira, não tivemos as últimas aulas, porque a escola organizou uma mini-festinha de Halloween para nós. Foi divertido, alguns professores estavam fantasiados e ficaram jogando doces para nós. Alguns alunos também foram fantasiados, e tinha uma professora distribuindo papeisinhos para as pessoas votarem nas melhores fantasias. No final, tinha um grupo de alunos correndo atrás dos professores, gritando ‘vota em mim’ e deu para rir bastante. O vencedor levava uma cesta de bombons.

Antes disso, na quinta-feira, fizemos um passeio para Santos, para complementar as aulas de História e Geografia. A professora de História foi conosco. Visitamos o Museu onde ficava a antiga Bolsa do Café, então falamos sobre a época em que a economia brasileira era a base do café. Depois fizemos um passeio de escuna e discutimos sobre a geografia e as exportações, o comércio com outros países. Apesar da chuva forte, deu para aprender bastante, descansar um pouco e complementar os estudos. Isso é bom para a gente não ficar fixado só na apostila do colégio. Nas últimas semanas, em muitas matérias, como história e biologia, a gente assistiu vídeos com assuntos complementares. Isso é em especial por causa do que cobram alguns vestibulares específicos.

Meu primeiro vestibular está chegando em breve. É a prova da ESPM, no dia 15. Vou prestar Design. Estou focada, principalmente, neste vestibular da ESPM e no da Belas Artes. O Senac também, que é um dos melhores na minha área, mas o campus fica em Santo Amaro e é longe da minha casa, na Pompeia. De qualquer forma, se eu passar no Senac, vou dar um jeito de ir para lá, porque o curso é realmente muito bom.

Os vestibulares estão se aproximando, e é claro que estamos cada vez mais cansados e ansiosos. Mas eu diria que a rotina está mais tranquila agora que só temos as revisões. Eu estou procurando revisar todas as matérias, focando naqueles exercícios e assuntos nos quais tenho mais dúvidas. Estou estudando em casa. Acho melhor, porque tenho todo o meu material à disposição, e ficaria impossível, por exemplo, de levar tudo para estudar na escola. Os livros são muito pesados. Facilita também porque muitos dos meus professores têm MSN, então, se eles estão online, eu posso tirar minhas dúvidas.”