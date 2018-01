Útimo dia de inscrições para o IED

O Instituto Europeo di Design (IED) recebe até hoje inscrições para seu processo seletivo. As provas já ocorrem nesta terça e quarta-feira, dias 23 e 24.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ied.edu.br.

Serão oferecidas 75 vagas nos cursos de Design de Produto, Design de Interiores, Design de Moda, Produção Joalheira, Design Gráfico e Produção Multimídia. Os cursos estarão disponíveis nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Os candidatos com avaliação superior a 50 pontos no ENEM estarão dispensados das provas (até o limite de 20% do total de vagas por curso).

Outras informações: (011) 3660-8000