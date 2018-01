USP vai abrir transferência para 1,1 mil vagas

A USP divulgou as normas de seu processo de transferência para cursos de graduação. A universidade tem 1.101 vagas disponíveis para ingresso em 2012. As inscrições estarão abertas de 30 de junho a 8 de julho no site da Fuvest. A taxa é de R$ 100 e deverá ser paga até dia 11 de julho.

Na última quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo os programas das matérias e a relação de vagas disponíveis no exame. As unidades da USP também vão divulgar seus editais de transferência próprios até 13 de maio. No dia 20, sai o Manual do Candidato, com todas as informações sobre o processo.

Os interessados em obter redução da taxa de inscrição têm até 12 de junho para se inscrever. As condições para a concessão do benefício constam do Manual do Candidato. A lista dos estudantes contemplados será divulgada dia 28 de junho.

Os locais de prova de pré-seleção serão informados no dia 22 de julho. O exame, com 80 questões objetivas, será aplicado dia 31 de julho, nas cidades de Bauru, Campinas, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.

Em 12 de agosto, será divulgada a lista de convocados para a 2.ª fase, a ser realizada pela escola que oferece o curso de graduação pretendido pelos candidatos. Esses estudantes deverão entregar a documentação prevista no manual nos dias 18 e 19 de agosto.