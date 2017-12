USP terá visita monitorada para alunos de Ensino Médio e cursinhos

A Universidade de São Paulo (USP) abriu inscrições para receber visitas monitoradas em suas unidades de ensino, institutos e museus. Desta forma, os vestibulandos e alunos de Ensino Médio podem conhecer melhor as carreiras e cursos oferecidos.

Organizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, os visitantes poderão conhecer salas de aula, laboratório e toda a infraestrutura disponível para a formação do aluno. Também será possível esclarecer dúvidas com estudantes e docentes.

Alunos das redes pública e privada podem participar, basta se inscrever no site do programa (prceu.usp.br/uspprofissoes).

As visitas serão realizadas entre março e setembro desse ano. As primeiras ocorrerão nos dias 24 e 25 de março no campus de Ribeirão Preto, seguida pelo de Pirassununga na sexta feira, 27. O calendário completo com as datas, horários e locais está disponível no link: http://bit.ly/1AJJMtl