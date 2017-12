USP terá seminários para discutir interação com a sociedade

Em comemoração a seus 80 anos de criação, a Universidade de São Paulo vai promover um ciclo de seminários intitulado “A USP e a Sociedade”, com o objetivo de apresentar e discutir a contribuição da universidade e sua interação com a sociedade em diferentes áreas. Quatro seminários estão programados para ocorrer durante o mês de novembro.

“Difusão do conhecimento gerado na USP” é o tema do primeiro seminário, que será realizado no dia 4 de novembro, e contará com a presença do reitor Marco Antonio Zago; do vice-reitor Vahan Agopyan; do pró-reitor de Graduação, Antonio Carlos Hernandes; da pró-reitora de Pós-Graduação, Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco; do pró-reitor de Pesquisa, José Eduardo Krieger, e da pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, Maria Arminda do Nascimento Arruda.

O segundo seminário, com o título “A USP e os Meios de Comunicação”, será realizado no dia 10 de novembro. Sob a coordenação do professor da Escola de Comunicações e Artes (ECA), Eugênio Bucci, o evento contará com a presença dos jornalistas Álvaro Pereira Júnior (TV Globo); Roberto Godoy (jornal O Estado de S. Paulo) e Marcelo Leite (jornal Folha de S. Paulo).

No dia 17 de novembro, o professor do Instituto de Física de São Carlos, Luiz Nunes de Oliveira, coordenará o seminário sobre Inovação Científica. O evento terá como convidados o presidente da Finep, Glauco Antonio Truzzi Arbix; o presidente do CNPq, Glaucius Oliva, e o coordenador adjunto de programas especiais e coordenador dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fapesp, Hernan Chaimovich.

O último seminário do ciclo, no dia 24 de novembro, debaterá o papel da Universidade como geradora do conhecimento em padrão de excelência. A mesa será coordenada pelo presidente da Fapesp, Celso Lafer, e terá como convidados o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso; o ex-ministro da Educação, José Goldemberg, e o ex-ministro da Saúde, Adib Jatene.

Os seminários, com início às 9h45 e encerramento previsto para as 12h , serão realizados na Sala do Conselho Universitário (Rua do Anfiteatro, 513, na Cidade Universitária, em São Paulo). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site alusivo aos 80 anos da USP. Os eventos também terão transmissão simultânea pela IPTV-USP. Mais informações pelo e-mail usp80anos@usp.br ou pelo telefone (11) 2648-0042.