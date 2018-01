USP terá homenagem a estudante morto na FEA

Familiares e amigos de Felipe Ramos de Paiva realizam nesta quarta-feira, 25, um ato em memória dos sete dias da morte do estudante. O evento está marcado para as 17h30, na Praça do Relógio, na Cidade Universitária da USP.

Aluno de Ciências Atuariais na FEA, Felipe, de 24 anos, foi assassinado na noite da última quarta-feira em um estacionamento da faculdade.

Os organizadores da homenagem pedem que as pessoas vistam a cor branca. “Estaremos reunidos com o intuito de mostrar a todos um pouquinho do que o Felipe representa para nós e, também, declarar nosso pedido de paz”, diz texto postado no Facebook.