USP terá evento para estimular empreendedorismo

A USP vai promover um evento com a participação de alunos, empreendedores, desenvolvedores e designers para compartilhar ideias a fim de criar uma startup – o “protótipo” de uma empresa. A chamada Startup Weekend, que já foi responsável pela criação de diversas startups pelo mundo, terá início nesta sexta-feira, 10, no Prédio de Elétrica da Poli-USP.

No encontro, com duração de 54 horas, os participantes terão de desenvolver um modelo de negócios e criar um produto viável mínimo com metodologias e ferramentas disponibilizadas pelos organizadores, como Lean Startup, Business Model Generation e Desenvolvimento de Clientes. No domingo, os trabalhos serão apresentados e receberão feedback de jurados.

Outras: informações podem ser obtidas no site oficial.

