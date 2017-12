Escola de Comunicações e Artes da USP sedia seminário nacional sobre jovens comunicadores nesta quinta (11)

A Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) sedia nesta quinta-feira (11), o Seminário Juventudes e Comunicação. O encontro ocorre dentro da programação do 4º Encontro Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadoras e Comunicadores (Enajoc) iniciado nesta terça (9) e que segue até o dia 14 de julho em São Paulo.

Para o envento, promovido pela ONG Viração Educomunicação e pela Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicador@s, são esperado 80adolescentes de todo o país. O seminário tem o apoio do Núcleo de Comunicação e Educação (NEC) da USP.

O objetivo central do encontro é discutir o direito humano à comunicação de adolescentes no contexto das políticas públicas de comunicação e juventude no Brasil e em outros páises da América Latina. Como palestrantes, estarão presentes as jornalistas Amanda Rahra, do Énois – Agência Escola de Conteúdo Jovem -, Gizele Martins, do Jornal O Cidadão (RJ), Paulo Lima, diretor executivo da Viração Educomunicação, além dos professores Dênis de Moraes, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Ismar de Oliveira Soares, coordenador do Núcleo de Comunicação e Educaçaão da USP.

Mais informações:

Viração Educomunicação

Inscrições (confirmar vaga pelo e-mail): inscricao@viracao.org

Seminário

Auditorio Paulo Emílio da ECA/USP, das 9h às 18h