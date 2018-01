A USP informou que, no último dia 11, foi retificada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Resolução CoG 5.911 de 06/05/2011, em seu “Anexo II – Vagas para Transferência 2012” – “Biológicas”. São duas vagas para período noturno do curso de Ciências Biológicas e três vagas para o integral, e não o oposto, conforme divulgado anteriormente.

