USP recebe seminário internacional do Centro Ruth Cardoso

O Centro Ruth Cardoso realiza seu 1.º Seminário Internacional sobre Educação, nos dias 24 e 25, para pesquisadores, alunos e professores. O evento, aberto ao público, será na Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP.

Os painéis serão formados por especialistas nacionais e internacionais como Lesley Esters Redwine (EUA); Cecilia Maria Velez (Colômbia); Gustavo Cardoso (Portugal); Gerard Clarke (Inglaterra); Ezequiel Reficco (Argentina/Colômbia); Rosa Fischer, Elisa Reis e Silvio Meira (Brasil).

A abertura contará com a presença da ativista de direitos humanos Graça Machel (Moçambique/África do Sul). O restante do seminário está dividido em quatro eixos temáticos ligados às práticas e pesquisa desenvolvidas por Ruth Cardoso.

No primeiro dia, a programação contemplará os painéis Democracia e novas formas de participação social e Empreendedorismo social e desenvolvimento sustentável. Já no segundo dia, serão discutidas as temáticas de Educação e cidadania e Redes sociais e sociedade em rede.

Além das mesas-redondas, os participantes poderão inscrever-se nas oficinas específicas de cada eixo, neste site.