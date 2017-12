USP promove Feira das Profissões

Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, a Universidade de São Paulo (USP) promove a 4ª edição da Feira das Profissões. O objetivo é apresentar os cursos e as atividades desenvolvidas na USP a alunos do ensino médio e de cursos pré-vestibular como forma de auxiliá-los na escolha profissional.

Este ano, o evento será realizado no Centro de Práticas Esportivas (Cepeusp), localizado na Cidade Universitária, em São Paulo. Serão montados 55 estandes, nos quais os estudantes terão a oportunidade de conhecer unidades de ensino e pesquisa, museus e órgãos da Universidade do câmpus de São Paulo e também do interior.

Uma equipe da Fuvest ficará à disposição dos visitantes para esclarecer dúvidas do Vestibular 2011, inclusive quanto à solicitação de isenção da taxa de inscrição, cujo prazo para inscrição se encerra no próximo dia 11 de agosto.

O evento é grátis, e os interessados podem se inscrever pelo site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária até o dia 7 de agosto.

Mais informações pelos telefones 11 3091-3513/3511.

Legenda: Estudantes examinam projeto na USP, na feira do ano passado

Crédito: Cecília Bastos