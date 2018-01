USP paga em juízo salário de terceirizados

A USP informou, no começo da noite desta segunda-feira, que efetuou o depósito em juízo do salário dos funcionários terceirizados, paralisados desde sexta-feira.

Uma das unidades, a FFCLCH, chegou a cancelar aulas no período da tarde e da noite, por conta da falta de condições de higiene na faculdade.

Veja abaixo na íntegra:

Comunicado da Coordenadoria de Administração Geral da USP

A Coordenadoria de Administração Geral (Codage) da USP comunica que, em 11 de abril, se reuniu com representantes dos empregados da empresa limpadora União para tratar da questão dos salários referentes ao mês de março, cujo pagamento não foi realizado pela referida empresa prestadora de serviços a seus funcionários até a presente data.

Nessa reunião, foi esclarecido que, diante do contexto atual, a Universidade somente poderia creditar em conta judicial o valor retido pela prestação de serviço, em virtude da inscrição da empresa no Cadin – Cadastro de Inadimplência do Estado.

O referido crédito efetivamente ocorreu nesta data, às 17h30, perante a 8ª Vara da Fazenda Pública, o que reafirma o respeito e o cumprimento do compromisso com esses funcionários.

A Codage informa, ainda, que está realizando esforços para a criação de equipes avulsas de limpeza para atender às situações de maior criticidade.

São Paulo, 11 de abril de 2011.