USP oferece curso para quem entende de carro

A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) está com inscrições abertas, até dia 16 de dezembro, para o Curso de Especialização em Engenharia Automotiva. Voltado para engenheiros graduados e profissionais do setor, o curso aborda as novas tecnologias, desenvolvimento de produtos e arquiteturas de veículos, gestão industrial, entre outros.

Com uma carga horária mínima de 372 horas/aula (em onze disciplinas) e duração de 30 meses, o Curso de Especialização em Engenharia Automotiva fornece uma visão global do mercado e garante competências para administrar as inúmeras atividades da cadeia produtiva do setor. O processo seletivo será feito com base no currículo do candidato, podendo eventualmente também ser requerida uma entrevista.

O corpo docente, em sua maioria Doutores em Engenharia, é formado por professores da USP e por especialistas com ativa atuação profissional no setor automotivo e na educação em engenharia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A conclusão do curso garante um Certificado de Especialista em Engenharia Automotiva emitido pela Universidade de São Paulo, reconhecida internacionalmente como a melhor universidade do Brasil e da América Latina.

Mais informações pelo telefone (11) 3817-5488 ou no http://www.automotiva-poliusp.org.br/esp.htm