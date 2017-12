USP: lixo eletrônico será reciclado

O USP inaugurou este mês, no campus da Cidade Universitária, o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática (Cedir), para dar uma solução sustentável para seu lixo eletrônico.

Em um galpão de 400 metros quadrados, o centro, oficialmente lançado no dia 17 de dezembro, terá área de depósito, categorização e triagem com capacidade para receber entre 500 e 1000 equipamentos por mês. No começo, será priorizado o lixo eletrônico da própria universidade. Depois, a ideia é ampliar e receber o material eletrônico externo.

O Cedir tem como principal objetivo evitar a contaminação do solo e dos lençóis freáticos com substâncias tóxicas como chumbo, cádmio e mercúrio oriundos do material eletrônico descartado na natureza, em lixões.

Os objetos que puderem ser reaproveitados serão encaminhados a projetos sociais. O restante será pesado, desmontado e separado por tipo (por exemplo, plásticos, fios, cabos), para, só então, ser compactado.

Após sua compactação, o material é armazenados e, em seguida, recolhido por empresas de reciclagem cadastradas pela USP.

Se quiser saber mais sobre o programa, envie um e-mail para: mailto:cedir.cce@usp.br.