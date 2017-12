USP Leste terá primeira Feira de Profissões nos dias 24 e 25

A USP Leste vai promover, nos dias 24 e 25 de outubro, a feira de profissões da USP Leste. A entrada é gratuita e, para participar, estudantes e escolas devem se inscrever no site do evento ( http://each.uspnet.usp.br/profissoes/ ).

Durante o evento, estudantes de ensino médio e vestibulandos da região poderão obter informações sobre os cursos de graduação da unidade, os programas de apoio à permanência estudantil (moradia, alimentação etc.), o mercado de trabalho e as oportunidades de intercâmbio para universidades no exterior.

Haverá bate-papo com professores da escola sobre ciclo básico e dez cursos de graduação da unidade. Haverá também um ciclo de palestras para estudantes sobre diversos temas, como desenvolvimento de games e design de moda.

A USP Leste está localizada na venida Arlindo Béttio, 1000, em Ermelino Matarazzo, e o evento será das 9h às 17h.