USP Leste terá edição especial do programa “USP e as profissões”

Para marcar a volta dos cursos ao campus, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, promoverá, nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25, uma edição especial do programa USP e as Profissões”. As atividades ocorrerão das 9 às 15 horas. As inscrições individuais e para grupos escolares podem ser feitas pelo site http://each.uspnet.usp.br/profissoes.

Além dos estandes montados para divulgar a Universidade de São Paulo, para essa edição do evento foram planejadas algumas atividades que contemplam os cursos oferecidos pela escola. Entre elas está a visita a um mirante com um telescópio que proporcionará a visão integral do espaço físico da EACH.

Os visitantes terão, também, três salas para receber orientação profissional de professores e pós-graduandos do Instituto de Psicologia da USP. As sessões terão a duração de 40 minutos.