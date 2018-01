USP Leste recebe feira do livro nesta semana

Entre esta quarta, 12, e sexta-feira, 14, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, localizada na zona Leste da cidade, recebe a quinta edição da feira do livro. O evento, aberto ao público, tme entrada gratuita e ocorre das 9 horas às 22 horas.

Na feira haverá a venda de livros de diversas editoras, cujos temas são relacionados aos cursos de graduação da EACH. Entre as editoras confirmadas para o evento estão a Companhia das Letras, Cosac Naify, Brasiliense, Martins Fontes e Martin Claret. Os títulos são vendidos com desconto mínimo de 50%.

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades está localizada na Avenida Arlindo Béttio, 1000, no bairro de Ermelino Matarazzo. É possível chegar à unidade pela estação USP Leste da linha 12-Safira da CPTM ou utilizar as linhas de ônibus municipais que circulam pela região. Já o acesso para veículos se dá pela Rodovia Ayrton Senna, na saída do km 17.