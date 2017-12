USP Leste e fundação têm curso pré-vestibular

A USP Leste, em parceria com a Fundação Tide Setubal, abre inscrições para o curso pré-vestibular. Serão ao todo 1.000 vagas destinadas especialmente a jovens de escolas públicas da zona leste no ensino superior.

O período de inscrições vai de 3 a 5 de agosto e de 10 a 12 de agosto.

Podem participar alunos matriculados no 3º ano do ensino médio de escolas públicas da zona leste ou que concluíram o ensino médio de 2007 a 2009, também na rede pública local. O critério de seleção será o desempenho escolar. Para os concluintes do ensino médio, será levado em conta o rendimento no segundo bimestre de 2010. Para os egressos, será observada a avaliação no Enem ou o histórico escolar.

Para se candidatar a uma das vagas, o interessado deve comparecer, das 16h às 20h, a uma das três escolas da zona leste que cederão suas salas para a realização das atividades. Saiba sobre as escolas e a seleção nos sites da EACH/USP e da Fundação Tide Setubal .