USP lança Instituto de Estudos Europeus

A Universidade de São Paulo (USP) e Delegação da União Europeia no Brasil lançaram nesta segunda-feira, 29, o Instituto de Estudos Europeus. O objetivo é, segundo a USP, maximizar a cooperação bilateral entre o Brasil e a União Europeia para contribuir com o desenvolvimento do ensino superior no País com abordagem de temas de interesse mútuo.

Estão previstas, entre as principais atividades do instituto, a criação de um programa de pós-graduação stricto sensu, que constituiria em um doutorado em Estudos Europeus, e também em cursos de especialização lato sensu, nas áreas de humanidades e artes, ciências, tecnologia, saúde, biologia e política.

O projeto também abrange uma biblioteca digital e a organização de workshops, congressos e fóruns de discussão. A USP será a responsável por administrar e implantar o instituto, mas deve contar com a parceria da Unesp, Unicamp e de mais cinco universidades federais, além da associação de diversas instituições e universidades pertencentes à União Europeia.