USP e Unicamp recebem pedidos de isenção

O vestibulando que pretende pedir isenção ou redução nas taxas dos principais vestibulares de São Paulo deve prestar atenção aos prazos finais. A solicitação de isenção no exame da Unicamp 2014 pode ser feita até a próxima terça-feira, dia 28 de maio, neste site.

Terão isenção os candidatos que têm renda familiar máxima de R$ 750 por pessoa; funcionários da Unicamp e da Funcamp e aqueles que se candidatarem aos cursos de licenciatura do período noturno (Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura integrada de Química e Física, Matemática e Pedagogia). A lista de documentos necessários está disponível aqui. Os nomes dos estudantes contemplados com a isenção da taxa de vestibular da Unicamp serão divulgados dia 16 de agosto

Já a Fuvest informou na semana passada as normas para isenção ou redução da taxa do vestibular de 2014. Os interessados deverão se inscrever neste site, do dia 10 de junho ao dia 2 de agosto.

De acordo com deliberação do Conselho Curador da Fuvest, para obter isenção, o vestibulando deve ter renda individual ou pertencer a uma família com renda de, no máximo, R$ 998 por pessoa. Se a renda variar de R$ 998,01 a R$ 1.920,00, ele terá direito à redução de 50% do valor da taxa.

Para ter direito à redução de metade do valor, segundo a Lei Estadual 12.782, de 2007, que prevê a isenção de taxas de vestibular em São Paulo, o candidato deve ter renda individual de, no máximo, R$ 1.478,00.

A lista de documentos solicitados pela Fuvest pode ser vista aqui. No dia 21 de agosto, a USP disponibilizará a lista de beneficiados.