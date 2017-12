USP barra caminhão com banheiro químico, diz blog pró-greve

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

O caminhão da foto, contendo refrigerante, foi liberado ontem; outro, com cerveja, barrado. Foto: Blog ‘USP em Greve’

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após barrar ontem a entrada de pelo menos um caminhão de cerveja, a Guarda Universitária da USP proibiu esta manhã a entrada de veículos com banheiros químicos e equipamentos de som. A informação é do blog ‘USP em Greve’, mantido pelo mesmo grupo que organizará, na noite desta quarta-feira, um show no câmpus, com a participação de artistas como Arrigo Barnabé, BNegão e Tulipa Ruiz.

ATUALIZAÇÃO (15h49): A assessoria de imprensa da USP informou que os caminhões com banheiros químicos e equipamentos de som estão mesmo sendo inspecionados pela Guarda Universitária, mas são liberados assim que estudantes assinam termos assumindo a responsabilidade por eles. A assessoria reiterou que a prefeitura do câmpus não foi informada com 30 dias de antecedência sobre o show, como manda o regulamento.

Sobre a possibilidade de caminhões entrarem com cerveja, a assessoria informou que a USP “não tem poder de polícia”. O blog ‘USP em Greve’ afirma que a venda de cerveja hoje à noite está “garantida”.