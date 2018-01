USP afirma que efetuará pagamento de terceirizados

A reitoria da USP divulgou o comunicado abaixo afirmando que vai efetuar o pagamento direto aos funcionários terceirizados da limpeza que estão paralisados desde o dia 8 de abril. Os terceirizados não receberam salário de março.

Confira abaixo:

Em reunião realizada hoje, 18 de abril, com a Empresa Limpadora União e o Siemaco (sindicato da categoria), a Administração Central da Universidade de São Paulo (USP) decidiu utilizar os valores retidos, que não podem ser pagos à empresa em virtude de sua inscrição no Cadin (Cadastro de Inadimplência do Estado), para efetuar o pagamento direto aos funcionários da Empresa Limpadora União.

Esclareça-se que tal pagamento não pode ser feito anteriormente em razão de ordem que obrigou a USP a depositar os valores judicialmente.

A Universidade, considerando a natureza de crédito alimentício dos salários, entendeu por bem utilizar os valores das faturas recentemente vencidas e efetuar os créditos, conforme folha de pagamento fornecida pela própria empresa, o que deve ser efetivado nas próximas horas.

Além disso, há reuniões conjuntas agendadas para os próximos dias entre Empresa, Siemaco e USP para a efetivação do pagamento dos valores devidos em razão da rescisão dos contratos de trabalho. Há esforço conjunto para que os pagamentos se efetivem logo após o término do período de aviso prévio.