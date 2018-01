USP abre inscrições para pós em Direito na São Francisco

Começam nesta segunda-feira, 7, as inscrições no processo seletivo que definirá os alunos dos cursos de mestrado, doutorado e doutorado direto da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. O prazo vai até as 23h59 do dia 16 de maio.

A São Francisco tem programas de pós em 11 áreas de concentração. Neste processo seletivo não são oferecidas vagas para as áreas de Direito Romano e Sistemas Jurídicos Contemporâneos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site http://www.direito.usp.br/pos/inscricao_pos_01. Na página também é possível acessar o edital da seleção.

Todos os candidatos que precisarem fazer prova de idioma estrangeiro (inglês, francês, italiano ou alemão) deverão se inscrever no site da Fuvest (http://www.fuvest.br/), fundação que aplicará os exames.

Os interessados devem se cadastrar de 15 de junho até dia 25 de junho e seguir as orientações a seguir. As aulas começam no próximo ano.

1) No site da Fuvest, indique os idiomas em que deseja ser avaliado.

2) As taxas para fazer os exames são de R$ 110 (um idioma), R$ 160 (dois idiomas), R$ 161 (três idiomas) e R$ 162 (quatro idiomas)

3) Pague o boleto bancário. Candidatos brasileiros devem recolher a taxa até 26 de junho. Os estrangeiros não residentes no Brasil poderão fazer o pagamento até o dia do exame, na sede da Fuvest (Rua Alvarenga, 1945/51, Butantã, São Paulo).

4) As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de julho de 2012

5) Cada prova será constituída de uma tradução para o português e de 20 testes de múltipla escolha, com cinco alternativas. A tradução vale 60% da prova, ficando os demais 40% para os testes.

6) As provas ocorrerão no prédio do Biênio da Escola Politécnica, na Cidade Universitária, zona oeste da capital paulista.

7) Os candidatos deverão apresentar, no dia do exame, um dos seguintes documentos: RG, CNH, Carteira da OAB ou Passaporte.

8 ) A prova deverá ser feita a tinta (azul ou preta). Não será permitido o uso de dicionários.