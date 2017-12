USP abre inscrições para o Programa de Avaliação Seriada

Estão abertas a partir de hoje as incrições para para a prova do Programa de Avaliação Seriada (Pasusp) da USP. O programa poderá conceder bônus de até 3% sobre a pontuação da primeira e segunda fases do vestibular da USP a alunos de escolas públicas.

Os interessados tem até dia 14 de setembro para se inscrever por aqui.

Para se inscrever, o aluno deverá ter realizado o ensino médio ewtambém o ensino fundamental em uma instituição pública de ensino. Estudantes que cursem o terceiro ano do ensino médio em escolas técnicas estaduais e federais também poderão participar do programa.

O Pasusp é uma das ações do Programa de Inclusão Social (Inclusp). Trata-se de uma prova com 50 testes de múltipla escolha, abrangendo disciplinas do ensino médio (português, matemática, química, física, biologia, história e geografia). Conforme o número de acertos na prova, o aluno poderá receber bônus de até 3% no Vestibular Fuvest 2011. O exame, com duração de quatro horas, será aplicado dia 24 de outubro, às 13h.

Em 2009, 5.339 candidatos fizeram a prova e foram beneficiados pelos bônus do Pasusp, dos quais 260 entraram na universidade. Mais infomações, aqui.