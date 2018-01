USP abre inscrições para nova especialização: engenharia automotiva

A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) abre inscrições para o novo Curso de Especialização em Engenharia Automotiva. Os candidatos têm até o dia 29 de janeiro para se inscrever e as aulas terão início em 26 de fevereiro de 2010.

O curso é voltado para engenheiros graduados e profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos sobre as novas tecnologias, produtos, serviços e gestão industrial do setor automotivo. Com uma carga horária mínima de 372 horas/aula (em onze disciplinas) e duração de 30 meses, o curso pretende fornecer uma visão global do mercado e garantir competências para administrar as atividades da cadeia produtiva do setor.

A coordenação do novo curso está associada ao Centro de Engenharia Automotiva do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli-USP. O corpo docente é formado por professores da USP e especialistas com atuação profissional no setor. A conclusão garante um certificado de especialista pela Universidade de São Paulo.

Maiores informações pelo telefone (11) 3817-5488 ou no site.