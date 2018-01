USP abre 4,3 mil vagas em cursos gratuitos para maiores de 60 anos

SÃO PAULO – A Universidade de São Paulo (USP) abre, a partir da próxima segunda-feira, 25, inscrições para 4,3 mil vagas em 483 cursos gratuitos voltados para maiores de 60 anos. As atividades, que serão realizadas no segundo semestre, fazem parte do programa Universidade Aberta à Terceira Idade.

As opções incluem disciplinas regulares em cursos de graduação, palestras, excursões e esportes e estão disponíveis nos câmpus da universidade nas cidades de São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos.

Cursos como “Introdução aos Estudos Literários”, “Empreendedorismo Social e Finanças Sociais” e “Marketing” fazem parte da programação. Entre as atividades esportivas, há oferta de ginástica, musculação, pilates, entre outros.

No caso das disciplinas regulares, o curso começa em agosto e termina em dezembro. As demais atividades têm períodos específicos, que podem ser consultados no site da universidade. As inscrições se encerram em 29 de julho.

Para mais informações, acesse o site, ligue para (11) 3091-9183 ou envie e-mail para 3idade@usp.br.