Usando véu para a prova, estudante afirma não se importar com atenção

Gabriela Khoriati, de 17 anos, vai prestar Letras pela primeira vez. Foto: Evelson de Freitas/Estadão

* Por Cristiane Nascimento, especial para o Estadão.edu

São Paulo – Aluna do 3° colegial na Anhembi Morumbi, Gabriela Khoriati, de 17 anos, vai prestar Letras pela primeira vez. A vestibulanda chama a atenção em meio aos outros estudantes por estar vestindo um véu. Convertida ao islamismo, afirma não se incomodar com a atenção que chama. “Já estou acostumada”. Única muçulmana numa família que não é ligada a nenhuma religião, ela afirma que seus pais se incomodaram com sua conversão ao islamismo no começo, mas que hoje acham normal.