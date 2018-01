Univesp TV estreia série sobre estudantes de Medicina

A Univesp TV estreia nesta segunda-feira, 14, a série Escola de Medicina. O programa mostra o dia a dia de universitários franceses do 1.º ao último ano da graduação: o esforço nas aulas, a rotina tensa nos hospitais e as dificuldades no contato com os pacientes. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h, com reapresentação às 16h do dia seguinte.

A série foi gravada em diferentes universidades e hospitais do país, como a Faculdade de Medicina Paris Descartes e o Grupo Hospitalar Cochin Saint Vincent de Paul. A equipe da diretora Marie Agostini acompanhou estudantes de 17 a 30 anos e mostra como eles lidam com as exigências da pesquisa científica e da hierarquia, além das situações de sofrimento e morte.

Outra novidade da programação é A Guerra Civil Americana, produção da rede americana PBS que usa imagens de arquivo para narrar os fatos deste período da história dos Estados Unidos. O programa vai ao ar às terças-feiras, a partir da meia-noite, e é reapresentado às quartas, em dois horários: às 12h30 e às 17h.

A Univesp TV é o canal digital 2.2 da TV Cultura (acessível para quem tem TV com conversor). No ar desde 2009, transmite cursos, programas jornalísticos, séries e filmes ligados a educação. Parte do conteúdo também é publicado no site univesptv.cmais.com.br.

Na internet, os vídeos da Univesp TV já alcançaram mais de 2 milhões de exibições. Entre os mais assistidos está o curso de Cálculo 1 da Unicamp, cujas aulas somam mais de 30 mil visitas.

Programação

A programação na TV digital tem faixas voltadas para os diferentes públicos. Os cursos acadêmicos ocupam o fim da tarde, a partir das 18h. Na faixa das 21h, os jornalísticos ganham espaço. O fim da noite é o espaço das séries. Aos domingos, filmes e mais seriados de entretenimento.

Atualmente, aulas de cinco disciplinas de cursos regulares de universidades estaduais paulistas são transmitidas. São aulas de Física e Cálculo da Unicamp, e de Oceanografia, Geologia e Economia da USP.

Entre os programas jornalísticos feitos pela Univesp TV está a série Desafios da Educação, em que acadêmicos do mundo inteiro falam do cenário em seu país.

Já Notícias Univesp conta com reportagens, entrevistas e discussões sobre temas da atualidade relacionados a educação.

Produção da Univesp TV, a série A atualidade de Sérgio Buarque de Holanda tem palestras de grandes acadêmicos, como Antonio Cândido, sobre a obra do historiador.

Aos domingos, o canal dá espaço aos filmes e séries de TV. Destaque para Boston Public, sucesso da TV americana produzido pela Fox. A história se passa numa escola fictícia dos Estados Unidos e trata dos desafios do ensino público.