Futebol é tema da 1ª edição da revista digital da Univesp

Acompanhar a cobertura da Copa do Mundo pode ser mais do que um respiro para vestibulandos atolados em livros, apostilas e tabelas. Na revista digital Pré-Univesp, notícias vindas dos estádios sul-africanos redem assuntos que são tratados pelo ponto de vista de matérias como geografia, literatura, história, biologia e, acredite, até física.

Lançada este mês, a revista da Universidade Virtual do Estado de São Pauo (Univesp) pretende ser um apoio ao estudante pré-universitário na internet, tratando a cada mês de um tema cotidiano. “A ideia era fornecer apoio a esses estudantes que estão a caminho do vestibular, mas por meio de um conteúdo atraente e uma linguagem acessível. Daí, surgiu a ideia da revista digital”, explica o secretário de Ensino Superior do Estado de São Paulo Carlos Vogt, que é diretor de redação.

Na estreia da revista, a Copa do Mundo permeia toda a edição. Há uma análise histórica da África do Sul, 20 anos após o apartheid, e uma reportagem sobre como funciona o organismo dos jogadores de futebol e o que a biofísica e a bioquímica têm a ver com isso. Outro destaque é um artigo que trata do papel das crônicas de Nelson Rodrigues na união nacional em torno da seleção.

Já na área de física, um gráfico animado explica porque ao se chutar uma boa com a lateral do pé ela faz uma curva. O passo a passo explica um conceito chamado força de arresto. “Nosso objetivo é justamente familiarizar o pré-vestibulando com temas difíceis como esse — e sem uma cara didática”, explica Vogt. O tema da edição digital do próximo mês será festa junina, com matérias sobre a origem da data, tradições populares e gráficos sobre a dinâmica de um balão.