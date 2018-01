University of Pittsburgh tem bolsas

A partir desta sexta-feira, a University of Pittsburgh terá 5 bolsas de estudos para mulheres, com desconto de 30% no valor do curso Executive MBA Worldwide.

O curso conta com aulas realizadas aqui, nos EUA e na Europa. A duração do MBA é de um ano e quatro meses, com aulas que abordam as áreas de finanças, marketing, operações, liderança e estratégia, entre outras.

O objetivo é fornecer ao aluno uma visão global e integrada de todos esses aspectos.

Para saber mais sobre o processo de admissão: (11) 5180-3672 ou pelo e-mail brazilmba@katz.pitt.edu