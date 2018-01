University of Pittsburgh esclarece em SP dúvidas sobre MBA Executivo

A University of Pittsburgh realiza no dia 19 de outubro (quarta), às 8h, uma sessão informativa para esclarecer dúvidas dos profissionais interessados em realizar o Executive Master in Business Administration (EMBA). Na ocasião, a diretora da Universidade para a América do Sul, Karla Alcides, apresentará também informações detalhadas sobre o curso, que está entre os melhores do mundo segundo o jornal Financial Times e é o único no Brasil com aulas realizadas, simultaneamente, nos EUA e na Europa.

O EMBA tem duração de 16 meses e inclui matérias nas áreas de finanças, marketing, operações, liderança, estratégia, entre outras, além de uma visão integrada e global de todas essas teorias. No Brasil, as aulas são realizadas em São Paulo e começam em abril de 2012.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para participar do curso, a University of Pittsburgh exige um mínimo de cinco anos de experiência executiva, inglês fluente, formação superior, duas cartas de recomendação, uma carta de inscrição do candidato e testes como Toefl/IELTS e GMAT.

Os interessados em participar da sessão informativa devem confirmar presença pelo telefone (11) 5641-4303 / 5641-4278 ou enviar e-mail para dribeiro@katz.pitt.edu

Agenda

Sessão Informativa – Executive MBA

Data: 19 de outubro (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Associação Alumni (Rua Umberto Caputi, 65 – Chácara Santo Antônio)