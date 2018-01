Universitários prestarão serviços gratuitos neste fim de semana

Os paulistanos terão acesso gratuito a diversos serviços neste fim de semana, durante a “Virada Universitária”. Alunos das instituições de ensino parceiras da iniciativa da Prefeitura de São Paulo prestarão atendimento médico, odontológico e jurídico, entre outros. O evento ocorrerá na Praça da Juventude, em Santana, na zona norte de São Paulo.

Também haverá espaços para palestras, exibições de filmes, oficinas de qualificação profissional e educação no trânsito, além de atividades de lazer. Tudo ao som de DJs e bandas do Projeto Som Jovem, das universidades e cedidas pela Rádio Jovem Pan, outra parceira do evento.

As instituições de ensino participantes são: Faculdade Cásper Líbero, Faculdade Flamingo, Faculdade Mozarteum de São Paulo, Faculdade Sumaré, Faculdades Integradas Rio Branco, FespSP, Hotec, Santa Marcelina, São Marcos, UnG, Uniban, Unicastelo, Unicsul, Uninove, Unip, Universidade Anhembi Morumbi, Universidade Ibirapuera e Universidade Metodista de São Paulo.

No sábado, a “Virada Universitária” vai das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 21h. O Parque da Juventude fica na Avenida Cruzeiro do Sul, 2.500.