Universitários imitam colegas da FFLCH-USP e criam blogs ‘dos lindão’ e ‘das lindonas’

O “Clube dos Lindão da FFLCH” (http://clubedoslindaofflch.tumblr.com/) fez escola. O site, criado para catalogar os alunos mais bonitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, rendeu imitações em outras universidades. E agora é possível conferir não só os rapazes, mas também algumas das mais belas estudantes brasileiras.

Em São Paulo, o primeiro “filho” do clube nasceu entre alunos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp (IFCH). Mas o blog “Os Lindão do IFCH” (http://oslindaodoifch.tumblr.com/) teve vida curta: começou em 11 de janeiro e deixou de ser atualizado 15 dias depois.

Neste tumblr, até professores receberam elogios. José Alves de Freitas Neto, que leciona História no IFCH, foi chamado de “lindo, simpático e inteligente”. Além, claro de “ótimo professor”. Por fim, veio aquela já tradicional cantada em sites semelhantes: “Zé, vem me dar umas aulinhas particulares, seu lindo!”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também foi criado o “Clube dos Lindão da USP Leste” (http://clubedoslindaouspleste.tumblr.com/), com perfis dos estudantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) no câmpus da USP na zona leste da capital paulista.

Ainda na USP, os alunos de São Carlos apareceram no “Lindões do Caaso” (http://lindoesdocaaso.tumblr.com/). “Aqui a gente mostra porque a nossa São Carlos é considerada um Oásis para as mulheres de todo o Brasil”, promete o tumblr. O aluno de Engenharia Eletrônica Heinz Suadicani, por exemplo, está lá com a seguinte descrição: “Para quem gosta de loirinhos, esse é um alemão legítimo!” Ah, e Caaso significa Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira.

O pessoal da Unesp não ficou de fora da brincadeira e lançou o “Top Unesp Bauru” (http://topunespbauru.tumblr.com/), com “homens minuciosamente selecionados”. O tumblr tem inclusive um “termômetro” da beleza dos participantes medido em pimentas. O último perfilado foi Renan Zanella, aluno de Arquitetura, “porque o nível barba-levemente-aparada é demais pro nosso coração”, segundo as criadoras do site.

Já o blog “Os Bons Partido da Federal” (http://osbonspartidodafederal.tumblr.com) diz que reúne o “crème de la crème da beleza masculina universitária”. Possivelmente, os alunos são da UFSCar, já que este tumblr surgiu depois dos “Lindões do Caaso”. No site, a linguagem é, digamos, um pouco mais melosa. Aluno de Fisioterapia, Paulo Pedrazzani é descrito como “não muito acessível”. “Mas não cushta nada tentar né, amigues??”, sugere o texto.

A mania chegou à Federal de Santa Catarina também. Lá, as meninas criaram o “UFSC, assim você me mata!” (http://ufscassimvocememata.tumblr.com/), cujo pano de fundo é (adivinha?) uma foto do cantor Michel Teló.

A justificativa para a criação do site é a seguinte: “Porque não há como ir ao RU (Restaurante Universitário) e não se apaixonar por pelo menos 5 lindos por dia”. Lá, as cantadas têm a ver com o curso dos perfilados. “O mundo merece uma produção em série de você, SEU LINDO!”, escreveram para o aluno de Engenharia de Produção Ernesto Almeida (que está namorando, para tristeza das meninas).

Universitárias

As estudantes também começaram a ganhar elogios de seus colegas. Lá na UFSC, por exemplo, foi criado o “UFSC à la carte” (http://ufscalacarte.tumblr.com/), para “reunir as lindas da UFSC”. A estrutura é semelhante à da página dedicada aos rapazes. Fernanda Moretti, aluna de Design Gráfico, recebe a seguinte cantada: “Só não é mais linda por falta de espaço…”.

No “Clube das Lindona da EACH” (http://clubedaslindonadaeach.tumblr.com/), até calouras já ganharam perfil. Bruna Abreu, que vai estudar Gestão Ambiental na USP Leste, tem “olhos lindos e marcantes”, segundo o blog. “E tem só 19 aninhos…”

A brincadeira também está rolando no Mackenzie, em São Paulo. O blog “501 Mackenzistas” (http://501mackenzistas.wordpress.com/) foi criado no dia 1.º de janeiro por um aluno de Publicidade e Propaganda. Por e-mail, ele disse ao Estadão.edu que quase perdeu a namorada por conta do site. Segundo o estudante, o tumblr teve mais de 110 mil acessos nos seis primeiros dias e, na última terça-feira, chegou ao recorde de 55 mil visualizações em 24 horas.

“As informações (sobre as estudantes) vêm por e-mail. Eu tento encaixar alguma piadinha leve no texto e nas chamadas do Facebook, sempre com bom humor e nunca desrespeitando as meninas”, explicou o “Olheiro” (como se identifica). Ainda assim, duas garotas já reclamaram: uma pediu para trocar uma foto de biquíni e a outra quis ter o perfil apagado porque “o namorado encheu o saco”.

Segundo o estudante, todas as garotas são avisadas de que vão ganhar um perfil e podem escolher participar ou não da brincadeira – elas têm a opção de enviar informações para compor a descrição. Uma vez autorizado, o “Olheiro” pega fotos das colegas no Facebook. Atualmente, ele diz que recebe entre 30 e 40 indicações por dia. Até as 22h desta sexta-feira, 985 pessoas haviam curtido a página do blog no Facebook.

Universitárias mesmo?

Os “lindão da FFLCH”, aquele que começou toda a onda, ganhou uma versão feminina (http://clubedaslindonasfflch.tumblr.com/) que iniciou, curiosamente, sem nenhuma aluna da FFLCH. A justificativa: nenhuma sugestão que chegou por e-mail atendeu às “expectativas mais básicas” dos criadores. O que isso quer dizer? Bom, o primeiro perfil foi de Scarlett Johansson e o segundo, de Angelina Jolie…

Depois a brincadeira ficou mais engraçada, porque o espírito socialista tomou conta dos posts. E aí vieram perfis de Olga Benário (“O terror da Sociais”), Hannah Arendt (“Por ela, até o Heidegger mudou suas ideias”) e Joana D’Arc (“Essa é da História”).

E também de mulheres vivas, como a professora da FFLCH Marilena Chauí (“Essa é nossa musa eterna”), Mary del Priore (“Muito elegante e pesquisadora dos direitos das mulheres e do feminismo”) e até da presidente Dilma Rousseff (“Não é que até dá um caldo?”). Dos 37 perfis, só 6 são de alunas da FFLCH – ou seja, encaixaram-se na proposta do blog de reunir “os saião mais lindos” da faculdade.