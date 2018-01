Universitários de SP mudam visual da TAM Linhas Aéreas

SÃO PAULO – Estudantes do Centro Universitário Belas Artes e do Senac ganharam um concurso da TAM para repaginar o visual da companhia aérea. Os alunos enviaram sugestões de novos desenhos de uniformes, cartões de embarque e até das bagagens da tripulação, entre outros itens do dia a dia da empresa.

Os autores e coordenadores dos melhores trabalhos receberão troféu e serão premiados com uma viagem para Seattle (EUA), onde vão conhecer o Centro de Design da Boeing, com direito a hospedagem e traslados terrestres.

O projeto foi apenas um piloto (sem trocadilhos). Começou em março do ano passado e registrou inscrições de alunos da Belas Artes, do Senac e da Federal do Rio de Janeiro. Os universitários assistiram a palestras sobre a TAM antes de começar a criar os novos materiais.

Dos seis trabalhos vencedores, cinco são da Belas Artes. Três são projetos de moda, entre eles o da aluna do 7º período da graduação em Design de Moda Ananda Lima, de 20 anos. Inspirada nos estilistas Coco Chanel e Christian Lacroix, ela criou novos uniformes para os agentes de aeroporto (veja os croquis abaixo).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nunca havia desenhado uniformes antes, então aceitei o desafio. Todo dia a gente vê pessoas uniformizadas e as pessoas nem se tocam que alguém parou para desenhar aquelas roupas”, diz Ananda. Antes do trabalho, a estudante conta que pesquisou sobre a filosofia da empresa e os materiais utilizados nos uniformes atuais. “Acabei sabendo que a TAM tem uma ideia de tradição e quer passar mensagem de confiança.”

Ananda desenhou apenas modelos para mulheres. Disse que queria destacar a “feminilidade” no corte e no desenho de acessórios como avental, lenços e malas. O projeto foi batizado de 20’s Neo Traditional.

Para a tripulação, saíram vitoriosos os projetos de uniforme Clássicos da Moda, dos alunos Emanoel Silva Santos e Natália Serafim Chvarts, e Era um rabisco e pulsava, de Daiane Ferreira Miranda Neves e Elisângela Brescansim.

Para a categoria Aeroportos, Carolina Campos de Oliveira Ferreira criou etiquetas de bagagem estilizadas e Fernanda Souza Vaz de Oliveira investiu em um novo modelo para os tíquetes de embarque.

Do Senac, o vencedor foi o projeto Museu Digital, das estudantes Ana Carolina Bastos da Silva e Juliana Pereira Cruz.

A avaliação dos trabalhos inscritos foi realizada primeiro pelo Comitê Universitário (com professores de cada instituição), depois pelo Comitê de Viabilidade (gestores da TAM e professores) e, por último, pelo Comitê TAM (executivos da companhia).

O concurso abriu espaço para criações dirigidas à operação da TAM Linhas Aéreas e das diferentes unidades da companhia – TAM Viagens (operadora de turismo), TAM Cargo (unidade de cargas), Museu TAM e TAM Aviação Executiva.