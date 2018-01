Universidades russas abrem 100 vagas para brasileiros; 50 em medicina

A Aliança Russa, representante oficial no Brasil das principais universidades russas, oferece oportunidade para brasileiros interessados em cursar Medicina (50 vagas) ou Relações Internacionais, Direito Internacional, Turismo, Educação Física e Nanotecnologia (outras 50 vagas).

As vagas são destinadas a estudantes que concluíram ou estão para concluir o 3º ano do ensino médio. As aulas de Medicina são ministradas em inglês e, caso o aluno ainda não tenha domínio do idioma, há a opção de fazer um curso preparatório. Alunos com inglês fluente podem ir direto para o primeiro ano de medicina.

Os outros cursos são ministrados em russo. Caso o estudante não tenha domínio sobre o idioma, também tem a opção de fazer o curso preparatório.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo da Rússia subsidia os alunos estrangeiros. O aluno de medicina gasta em média R$ 5.900 por ano, mais R$1.240 em moradia. Os valores dos demais cursos variam entre R$ 3.200 e R$ 5.200 por ano, incluindo estudos e moradia.

O prazo para as inscrições termina nesta sexta-feira, 22 de julho. Para mais informações, consulte o site da Aliança Russa.