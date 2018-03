Universidades particulares iniciam campanha de responsabilidade social

A Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) abriu inscrições para que as Instituições de Ensino Superior (IES) cadastrem as atividades que serão oferecidas à comunidade durante a 11ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, que ocorre entre 14 e 19 de setembro em todo o País. A estimativa é que a campanha ultrapasse a marca de 1,3 milhão de atendimentos nesta edição, segundo a ABMES.

A iniciativa tem por objetivo reunir, simultaneamente em todo território nacional, ações voluntárias que integram a comunidade acadêmica e a sociedade, promovendo o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população. Poderão participar gratuitamente tanto instituições particulares – associadas ou não à entidade – como públicas e também vinculadas ao Sistema “S”. Cada instituição cadastrada junto à campanha tem autonomia para definir a programação de atividades, bem como o local de sua realização.

Ao longo de 10 anos, cada edição contou, em média, com a participação de 600 IES em todo o País, de acordo com a ABMES. Foram realizados mais de 10,3 milhões de atendimentos à população, distribuídos em 57.318 atividades. Estiveram envolvidos cerca de 184 mil professores, quase 2 milhões de alunos e outros 135 mil técnicos.

Para garantir a participação, as instituições interessadas devem cadastrar as atividades que realizam ao longo do ano e as que promoverão durante a campanha. As instituições que participaram em outras edições já receberam os dados de acesso para o cadastro na nova plataforma, criada para esta edição do evento.

Serviço

11ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular

Data: 14 a 19 de setembro de 2015

Local: IES em todo o País

Inscrições e informações: www.sisdia.abmes.org.br