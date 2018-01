Universidades holandesas abrem inscrições para estudantes internacionais

Os brasileiros interessados em conseguir bolsa para estudar na Holanda devem ficar atentos aos prazos dos programas do governo daquele país. As inscrições vão até o primeiro trimestre de 2011, mas quem quiser concorrer deve conseguir a carta de aceitação até o fim deste ano. Seguindo o calendário europeu, o ano acadêmico na Holanda começa em setembro de 2011.

O país tem mais de 1.500 opções de programas de ensino superior em inglês. Há opções para graduação, mestrado, doutorado, além de cursos de curta duração e especializações em todas as áreas.

Os principais requisitos de admissão são testes de proficiência em inglês e comprovação do grau de escolaridade, mas é importante checar quais são as exigências específicas de cada universidade.

Entre as opções de bolsas disponíveis, destaca-se o Huygens Scholarship Programme, bolsa integral oferecida pelo governo holandês para estudantes de excelência em nível de mestrado. A bolsa do programa Huygens tem duração de até dois anos e, durante esse período, o estudante recebe ainda uma ajuda de custo de 1.380 euros.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Nuffic Neso Brazil, fundação oficial do ministério da educação holandês que visa a promover o ensino superior dos Países Baixos no Brasil, orienta e informa gratuitamente os estudantes interessados no site www.nesobrazil.org.