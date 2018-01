Universidades de Québec apresentam cursos para atrair brasileiros

Começa neste sábado, 1º de maio, em São Paulo, a primeira das quatro feiras organizadas por representantes das dez principais universidades de Québec – a maior província do Canadá – com o objetivo de atrair estudantes brasileiros para seus cursos de graduação, pós-graduação e extensão.

Os visitantes terão oportunidade de conhecer os programas oferecidos pelas instituições e os procedimentos de admissão. O evento, com entrada gratuita, será realizado das 14 horas às 19 horas no Hotel Intercontinental (Alameda Santos, 1.123, nos Jardins, região central).

Québec, única província canadense de língua francesa, tem 17 universidades, das quais 14 adotam o francês como idioma de ensino. A população universitária soma quase 270 mil estudantes, sendo 25 mil estrangeiros.

O Brasil contribui pouco para esse quadro – está na 18ª colocação dos países que mais enviam alunos para a província. De olho nos brasileiros, a Conferência dos Reitores das Universidades de Québec (Crepuq) realiza, pela segunda vez, essas feiras estudantis por algumas capitais. Depois de São Paulo, o evento segue para Curitiba, Belo Horizonte e Rio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja abaixo algumas informações sobre o Canadá e suas universidades.

Onde fica Québec?

Québec é a maior província do Canadá. Tem cerca de 8 milhões de habitantes – 25% da população do país – e sua maior cidade é Montreal. A maior parte da população quebequense é de origem francesa, e o francês é a língua oficial da província.

O que é a Crepuq?

É um organismo que reúne todas as instituições universitárias de Québec. Ela exerce o papel de um fórum de trocas e discussões, oferece serviços de estudo e pesquisa para as instituições de ensino, atua como porta-voz das universidades associadas e interlocutora privilegiada do governo para todas as questões referentes a assuntos universitários. A Crepuq também atua nas relações internacionais por meio da assinatura de acordos de intercâmbio de estudantes com mais de 500 instituições em 22 países. No Brasil, mantém um acordo com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub) desde 1996.

Quais universidades estão representadas nas feiras realizadas no Brasil?

São dez: Université Concordia, Université Laval, Université de Montreal, HEC Montreal, École Polytechnique, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Montréal (UQAM), Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) e École de Technologie Supérieure (ÉTS).

Por que estudar em Québec?

Segundo Stéphanie Dion, chefe de pesquisa em relações internacionais da Crepuq, Québec é uma província com elevado padrão de vida e suas universidades são reconhecidas em todo o mundo pela qualidade de ensino. Além disso, o quebequense é um povo hospitaleiro, diz Stéphanie. “Somos os latinos da América da Norte. Os brasileiros são muito bem recebidos.”

Preciso saber falar francês?

O francês é o idioma de ensino oficial da maioria das universidades que participam da feira. A fluência do estudante é levada em conta no momento da admissão.

Quanto custa para estudar numa universidade de Québec?

Os estudantes estrangeiros pagam taxas de inscrição que variam de 12 mil a 15 mil dólares canadenses ao ano. Para as despesas pessoais e estadia, é preciso prever quantia semelhante.

Qual a diferença da formação oferecida nas universidades de Québec?

Para Stéphanie Dion, da Crepuq, o ensino universitário em Québec é mais voltado para as necessidades do mercado de trabalho.

É possível conseguir uma bolsa de estudos?

Sim, mas depende dos programas de financiamento brasileiros (como bolsas da Capes, do CNPq e da Fapesp). O governo canadense também estimula a ida de estrangeiros para o país.

Depois de São Paulo, a feira vai para onde?

Curitiba – dia 3 de maio, das 16 horas às 21 horas, no Hotel Radisson (Avenida Sete de Setembro, 5.190, Batel)

Belo Horizonte – dia 5 de maio, das 16 horas às 21 horas, no Mercure Hotel BH Lourdes (Avenida do Contorno, 7.315, Lourdes)

Rio de Janeiro – dia 7 de maio, das 16 horas às 21 horas, no Hotel Pestana Rio Atlântica (Avenida Atlântica, 2.964, Copacabana)

Em que sites encontro mais informações sobre as universidades de Québec?