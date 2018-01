Universidades de Québec oferecem vagas

Quem tiver interesse em estudar em Québec, Canadá, pode participar de um evento com representantes de sete universidades da região – Université Concordia, Université Laval, Université de Montreal, École Polytechnique, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Montréal e Université du Québec à Trois-Rivières. Para efetuar a inscrição, os interessados no evento devem acessar o site: www.estudenoquebec.com.br . O evento é gratuito e deve ocorrer no sábado, no Hotel Intercontinental, em São Paulo, das 14h às 19h.