Universidades chinesas participam de feira de intercâmbio em São Paulo

Universidades chinesas participarão, pela primeira vez, de uma feira de intercâmbios realizada pela Universidade Anhembi Morumbi. Representantes da Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College e da Xian Jian Tong University virão a São Paulo para apresentar aos brasileiros a oportunidade de estudar no país que tem a segunda maior economia do mundo.

Ao todo, 20 instituições de ensino superior de dez países estarão na 4ª International Fair, que ocorre nesta quarta-feira, dia 5, no câmpus da Anhembi Morumbi (R. Casa do Ator, 275, Vila Olímpia). Não precisa ser estudante da universidade para entrar no evento, e a visitação é gratuita.

A feira chega a São Paulo depois de passar por universidades na França, Espanha, México, Peru e Chile. Trata-se de mais uma chance de conhecer diferentes oportunidades de estudar e fazer intercâmbio no exterior.

International Fair

Data: 5 de maio (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 11h30 e 18h30 às 20h

Local: Universidade Anhembi Morumbi (câmpus Vila Olímpia – R. Casa do Ator, 275)