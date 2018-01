Universidades americanas oferecem US$ 1 milhão em bolsas a brasileiros

Universidades dos Estados Unidos oferecerão bolsas de estudo no próximo dia 24 de outubro (segunda-feira), em São Paulo, durante a American Education Expo Scholarship Fair. Agentes de admissão de 23 das mais importantes instituições americanas vêm ao país em busca de estudantes brasileiros. Juntas, as instituições oferecerão US$ 1 milhão em bolsas para cursos de graduação, mestrado, doutorado e extensão.

Os estudantes interessados devem levar múltiplas cópias do boletim, do histórico escolar e da pontuação do Test of English as a Foreign Language (TOEFL). A documentação será avaliada pelos representantes das faculdades, que podem conceder no ato bolsas parciais ou integrais de até US$ 40 mil (R$ 70 mil).

Agenda

American Education Expo Scholarship Fair

Data: 24 de outubro – segunda-feira

Horário: 18h às 21h

Local: Tivoli São Paulo Mofarrej (Alameda Santos, 1.437, Cerqueira César)

Entrada gratuita

Mais informações pelo www.studentlane.com

