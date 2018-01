Universidade russa abre vagas para brasileiros estudarem Medicina

Os jovens que têm interesse em estudar Medicina podem realizar esse objetivo na Rússia. A Universidade Estatal de Kursk (KMSU), por intermédio da Aliança Russa de Ensino Superior, abriu 20 vagas exclusivas para brasileiros. As inscrições vão até o dia 15.

Ministrado em inglês, o curso oferece a opção de uma Faculdade Preparatória (FP), realizada antes do início das aulas, em que o estudante tem profundo conhecimento sobre o idioma e aprende os termos técnicos a serem utilizados ao longo da profissão. A FP pode ser realizada tanto no Brasil, quanto na Rússia, a critério do aluno.

Assim que concluírem a graduação, aqueles que quiserem retornar ao Brasil para exercer a profissão não terão problemas em revalidar seu diploma, segundo a Aliança Russa. Através de uma medida adotada no ano passado pelo MEC, os estudantes que cursaram medicina fora do país poderão revalidar seus certificados fazendo um exame padrão.

Mais informações no site da Aliança Russa ou pelos telefones (11) 3854-2513 / 2514 / 2515.