Universidade russa abre 20 vagas para estudantes brasileiros

A Universidade Amizade dos Povos (RUDN), localizada em Moscou, oferece 20 vagas, abertas até o dia 10 de dezembro, para estudantes brasileiros com interesse em realizar bacharelado e mestrado em seus cursos de Relações Internacionais, Direito Internacional e Gás e Petróleo (disponível apenas para especialização).

Apesar de os cursos serem em russo, o estudante não precisa ter intimidade com o idioma para se inscrever. Isso porque antes de ingressar no programa, o aluno passa por uma Faculdade Preparatória, onde ele aprende, durante 15 meses, os termos técnicos da profissão escolhida.

Os cursos de mestrado têm duração prevista de até dois anos, enquanto o bacharelado, ou graduação, leva quatro anos para ser concluído. Os cursos são pagos. O mestrado em Direito Internacional e Gás e Petróleo, por exemplo, custam ao estudante um investimento de R$ 675,00 e R$ 375,00 mensais, respectivamente.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 por meio da Aliança Russa de Ensino Superior, entidade que representa as universidades estatais russas no Brasil. Os interessados devem acessar o site ou entrar em contato pelo telefone 11 3854-2515.