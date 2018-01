Universidade realiza Feira de Carreiras e Recrutamento

A Universidade Anhembi Morumbi promove nesta quarta-feira, 20, a segunda edição de sua Feira de Carreiras e Recrutamento. O evento contará com a participação de várias empresas, que irão selecionar currículos de estudantes para oportunidades de estágio e emprego. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.

A feira acontece das 8h30 às 12h e das 18h30 às 21h30, no câmpus Centro da universidade, localizado à Rua Dr. Almeida Lima, 1.134, Brás. As inscrições serão realizadas no local, no dia do evento.