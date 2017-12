Universidade oferece bolsas de estudo para mestrado em nanomedicina na Rússia

A Aliança Russa está com as inscrições abertas para bacharéis e profissionais de diversas áreas interessados em concorrer a 12 bolsas de estudo para o mestrado em Tecnologias Inovadoras e Nanotecnologia na Medicina, Produtos Farmacêuticos e Biotecnologia, oferecido pela Universidade Russa da Amizade dos Povos (RUDN). Os candidatos têm até o dia 15 de fevereiro para comprovar formação nas áreas de Química, Engenharia Química, Nanotecnologia, Biotecnologia, Farmácia, Física, Engenharia Elétrica, Eletrônica, Matemática, Automação ou Tecnologia da Informação, ou áreas correlatas, e participar do processo seletivo.

O mestrado tem duração de dois anos e o bolsista poderá estudar o idioma russo na própria faculdade, como parte do processo de preparação. O embarque deve acontecer em agosto. A Universidade Russa da Amizade dos Povos fica no sul de Moscou e tem 57 programas com cerca de 33 mil estudantes (incluindo pós-graduados).

Serviço:

Aliança Russa de Ensino Superior

Edif. Prime Office Park

Rua Adib Auada, 35, Sala 113-B

Granja Vianna – Cotia / SP

CEP: 06710-700

Telefone: (11) 4551-3836

www.aliancarussa.com.br