Universidade Minerva já tem selecionados de dez países

A Universidade Minerva já selecionou 45 estudantes para a sua turma inaugural. Até esta segunda-feira, 31, havia 1794 inscritos. O processo já tem candidatos de 88 países e os selecionados são de dez nacionalidades: Brasil, Canadá, China, Alemanha, Malásia, Nigéria, Espanha, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. As inscrições vão até o dia 15 de abril pelo site http://minerva.kgi.edu.

Os nomes dos alunos já selecionados não foram divulgados, mas a instituição garante que o critérios “foram baseados estritamente nos mais rigorosos padrões e exames intelectuais, não considerando ascendência, capacidade atlética, Estado ou país de origem ou recursos para contribuições”.

A turma inaugural iniciará os cursos na plataforma de tecnologia da Minerva. No primeiro ano os estudantes morarão na residência da universidade em São Francisco, nos Estados Unidos, onde terão atividades que complementarão os trabalhos formais do curso. Nos anos subsequentes, os estudantes serão incentivados a morar e estudar nas residências da Minerva localizadas em até sete das principais cidades do mundo.

