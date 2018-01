Universidade Minerva estende inscrições para primeira turma até abril

As inscrições para a primeira turma da Universidade Minerva foram prorrogadas até o dia 15 de abril de 2014. De acordo com os organizadores, a extensão do prazo, que a princípio se encerraria em 31 de dezembro, deu-se em função do alto número de estudantes interessados. O projeto confirmou também o anúncio de Diane Halpern para o cargo de Decana da Escola de Ciências Sociais, completando o time de decanos da Escola Minerva de Artes e Ciências.

A primeira turma da Minerva será um grupo pequeno de 15 a 19 estudantes que irão se matricular no outono de 2014 e terão aulas em sete países do mundo. Este grupo inicial receberá bolsa integral durante o curso. Os estudantes que se inscreverem entre 1º de janeiro e 15 de abril serão avaliados e notificados, e o resultado final será comunicado no dia 15 de maio.

Para saber mais sobre a Minerva, leia a matéria publicada na edição de dezembro do Estadão.Edu.